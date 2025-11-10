A Collegno aperta la palestra della Scuola Matteotti

Da questa settimana studenti, famiglie e associazioni sportive potranno accedere alla nuova palestra della Scuola Matteotti. La struttura, di 780 metri quadri, dotata di riscaldamento radiale a pavimento, rappresenta un nuovo spazio moderno e funzionale a disposizione della Città e delle realtà sportive del territorio. Si tratta della seconda palestra più grande di Collegno, subito dopo il Palazzetto dello Sport.

“L’apertura della nuova palestra della Matteotti è un risultato che ci riempie di orgoglio. È uno spazio che restituiamo agli studenti, alle famiglie e alle associazioni sportive, dopo un percorso impegnativo che ha richiesto pazienza e collaborazione. Collegno cresce con strutture moderne e inclusive, capaci di rafforzare la comunità e di offrire nuove opportunità di sport e socialità. Ci dispiace che il cantiere sia durato così a lungo, ma abbiamo dovuto affrontare numerosi problemi con l'impresa precedente e la risoluzione di questo problema é stata uno dei punti principali che abbiamo affrontato immediatamente dopo l'entrata in carica” spiega il Sindaco di Collegno Matteo Cavallone.

Questa apertura giunge al termine di un percorso lungo e complesso, reso possibile grazie al lavoro degli uffici comunali, al dialogo costante con la scuola e con le famiglie della Borgata Paradiso. Nei prossimi giorni saranno comunicate ulteriori informazioni per festeggiare insieme questo importante traguardo.

“La nuova palestra della Matteotti è un tassello fondamentale della progettazione strategica della nostra città. Con i suoi 780 metri quadri e le dotazioni innovative, diventa un luogo di aggregazione e di crescita per la Città. È la dimostrazione che, anche nei percorsi più complessi, la sinergia con gli attori coinvolti può portare a una piena risoluzione dei problemi” aggiunge il Vicesindaco con delega alla progettazione strategica Antonio Garruto.

Gli affidamenti per i lavori della nuova palestra a Borgata Paradiso risalgono infatti al 2022, con un ritardo sulla consegna dei lavori da quell’anno e una difficoltà non solo per l’ufficio dei Lavori Pubblici ma anche le tante famiglie che hanno aspettato di usufruire di uno spazio importantissimo all’interno di una scuola come la palestra. Il Comune ha garantito nel tempo il trasporto scolastico degli alunni verso la palestra della Scuola Cattaneo, caricandosi di una spesa importante in attesa del termine dei lavori, che purtroppo ha sempre più tardato ad arrivare.

Da un anno a questa parte la Giunta Cavallone con il supporto dell’Ufficio dei Lavori Pubblici e dell’Avvocatura comunale è arrivata alla rescissione consensuale del contratto con la ditta che non ha terminato i lavori, e successivamente si è proceduto con la riassegnazione dei lavori ed il monitoraggio da parte degli uffici e dell’assessorato di competenza che ha seguito ogni fase del cantiere.



Nei prossimi giorni verranno comunicati dettagli per un momento di festa con la Città: “Questa esperienza è stata difficile per la scuola, per le famiglie, ma anche per il Comune - concludono Cavallone e Garruto -. Siamo contenti che ora questo spazio bellissimo possa essere finalmente a disposizione del territorio”.