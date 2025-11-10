“Rivoli si orienta”: conto alla rovescia per il via del Salone dell'Orientamento Scolastico

Un museo d’arte contemporanea si trasforma, per due giorni nella “Città delle Scuole”. È questo il cuore di “Rivoli si Orienta”, prima edizione di un programma di saloni dell’orientamento scolastico promosso dalla Città di Rivoli e dal Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli – Museo d’Arte Contemporanea, con il supporto organizzativo della Cooperativa Orso.

Il binomio Museo e Scuola rappresenta un approccio inedito e coinvolgente per accompagnare gli studenti nella scelta del proprio futuro, tra arte, cultura e formazione perché orientarsi non significa solo scegliere una scuola e scoprire chi si vuole diventare, ma cogliere le opportunità formative che la comunità offre.

“Rivoli si Orienta” si articola in tre appuntamenti distinti ma complementari:

15 novembre 2025 – Orientamento in ingresso alla scuola secondaria di II grado.

Dedicato agli studenti e alle studentesse della Scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie. All’interno del Castello, gli spazi del museo si trasformeranno in una vera “Città delle Scuole”, con stand e postazioni delle scuole superiori e delle agenzie formative del territorio. Qui sarà possibile passeggiare tra le vie e le piazze della formazione – dalla Via della Scienza e della Tecnica alla Via delle Lettere e delle Scienze Sociali, fino alla Piazza delle Lingue e del Turismo e Viale Steam – incontrando docenti, studenti e scoprendo percorsi di studio, esperienze e opportunità.

22 novembre 2025 – Orientamento in uscita dalla scuola superiore.

Una giornata pensata per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, per esplorare le possibilità dopo il diploma o dopo la qualifica.

Anche in questa occasione, il Castello di Rivoli diventerà una Città degli Studi, articolata in cinque zone tematiche: area umanistica e artistica; area giuridica e politico-sociale; area scientifica; area tecnica e tecnologica, area sanitaria.

Un invito a camminare tra i saperi, per scoprire le strade in cui competenze, interessi e passioni personali incrociano le diverse professionalità del futuro.

Febbraio 2026 – Scuola e lavoro si incontrano.

Terzo e ultimo appuntamento dedicato alle classi quinte delle scuole superiori, con l’obiettivo di mettere in relazione studenti e aziende del territorio, favorendo un contatto diretto tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e le opportunità formative offerte alle studentesse e agli studenti. Per questa occasione sono in programma momenti seminariali, focus group su temi di grande impatto, occasioni di incontro con le aziende del territorio.

Le famiglie che si iscriveranno potranno accedere gratuitamente alle sale del museo, partecipare a visite guidate e workshop didattici, e scoprire come l’arte contemporanea possa essere una chiave per comprendere il presente e immaginare il domani. Saranno presenti uno stand di Obiettivo Orientamento Piemonte e del servizio di InformaGiovani della Città di Rivoli: orientatori e operatori illustreranno opportunità e occasioni formative e informative, anche individuali, a disposizione di studenti e famiglie.

“Rivoli si Orienta prende forma dall’orientamento scolastico che rappresenta per i giovanissimi studenti alla fine del primo ciclo di istruzione, il primo grande banco di prova dello straordinario compito di sviluppo cui sono chiamati: scegliere. - illustra l’Assessore all’Istruzione Lidia Zanette - E per gli studenti che immaginano il proprio futuro professionale nella comunità degli adulti cui si affacciano, orientarsi tra le proposte formative post diploma e post qualifica professionale significa prendersi cura del proprio presente e del proprio futuro nel contesto più ampio del presente e del futuro della collettività.

L’orientamento scolastico dunque ci interessa; interessa amministratori, istituzioni culturali, cittadini perché ci riguarda tutti. Il successo formativo e il benessere emotivo dei giovani cittadini in formazione è una responsabilità dei protagonisti, delle famiglie, della Scuola e della comunità. Una responsabilità condivisa. Noi ci auguriamo che l’esperienza della Città delle Scuole e degli Studi rilanci in tutti noi la fiducia nel futuro e l’amore per il potere trasformativo della conoscenza, nel contesto imprescindibile della relazione empatica tra discente e docente e tra soggetto in formazione e generazioni adulte. Rivoli Città Educativa si orienta lei stessa verso il presente dei nostri ragazzi che è già il futuro.”

“Il progetto Rivoli si Orienta incarna perfettamente la nostra visione del Museo come polo culturale attivo e risorsa del territorio. Un luogo dove le istituzioni educative, la Città e la comunità si incontrano per co-costruire il presente e il futuro delle nuove generazioni. - afferma Paola Zanini, Responsabile Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli - Non ci siamo limitate a ospitare un Salone dell’Orientamento, ma grazie al dialogo e alla progettazione condivisa abbiamo integrato l’esperienza culturale museale con la formazione educativa. Riteniamo che l’arte contemporanea sia una risorsa straordinaria per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie. Le opere degli artisti presenti nel Museo, per loro natura, ci portano a superare i confini disciplinari, per immaginare situazioni inedite, come possibilità per aiutare studentesse e studenti a decifrare le proprie attitudini, ad andare incontro alla complessità delle scelte e a sviluppare il pensiero divergente - competenze cruciali per orientarsi nel panorama post-diploma e nel mondo del lavoro. Il Castello, in questo senso, diventa la 'Città delle Scuole', una 'bussola per il futuro', per affermare il potenziale vivo e attivo della relazione Scuola-Museo-Territorio con le ‘persone in crescita’ di cui tutti noi vogliamo continuare a prenderci cura.”

“Rivoli si Orienta” nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione e realtà culturali di respiro internazionale, con la convinzione che l’orientamento non sia un compito esclusivo della scuola ma un percorso di cui la comunità si fa carico; perché il successo formativo continui a essere l’alto obiettivo di ogni adulto coinvolto nei processi di apprendimento.

Un’iniziativa che parla ai ragazzi nel linguaggio dell’esperienza e della curiosità, rendendo la formazione un viaggio da compiere insieme.

Per informazioni saloniorientamento@comune.rivoli.to.it