Giornata mondiale di sensibilizzazione per il tumore alla cervice e altri tumori hpv correlati

Regione Piemonte, Anci e associazioni di volontariato in oncologia sostengono l’iniziativa. Lunedì 17 novembre la Sacra di San Michele, monumento simbolo del Piemonte, sarà illuminata di verde in occasione della Giornata di sensibilizzazione per l’eliminazione del tumore alla Cervice e degli altri tumori HPV (Human Papilloma Virus) correlati.

"La Regione Piemonte è al fianco delle associazioni di volontariato oncologico in questa meritevole iniziativa di sensibilizzazione della popolazione. La prevenzione è fondamentale per combattere il tumore della cervice e gli altri tumori correlati all’HPV. La Giornata è l’occasione per un’importante iniziativa istituzionale di sensibilizzazione della popolazione e di indirizzo per le ASL, affinché adottino misure significative per il recupero delle coperture vaccinali, che rimangono ancora lontane dall’obiettivo indicato dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2023-2025. Un ringraziamento ad Anci Piemonte per l’attenzione al tema, che per noi è prioritario: ricordo che a marzo in tutto il Piemonte si è svolta una giornata aperta per la prevenzione contro l’infezione HPV e a breve ne è prevista un’altra», dichiara Federico Riboldi, assessore regionale alla Sanità.

"Una giornata importante per la prevenzione e la salute delle donne. La prevenzione primaria, tramite la vaccinazione, e secondaria, mediante screening, sono fondamentali per combattere il tumore alla cervice uterina, così Anci Piemonte ha sostenuto fin da subito la proposta di Lilt per sensibilizzare tutti i Comuni piemontesi alla tematica. Simbolicamente, vedremo numerosi municipi illuminati di verde, perché è proprio con i gesti apparentemente minori che si possono raggiungere le coscienze», spiega Davide Gilardino, presidente Anci Piemonte.

Il Piano europeo di lotta contro il cancro