Entro fine 2025 tra Torino e Collegno 100 alloggi popolari ristrutturati

L'assessore regionale Maurizio Marrone, il presidente di Atc Piemonte Maurizio Pedrini ed il rivoluzionario Che Guevara tutti e tre sorridenti nella stessa foto. È questa l'immagine che accompagna l'annuncio di 50 alloggi popolari in consegna e altri 50 ristrutturati e pronti entro fine anno, tra Torino e provincia.

Marrone e Pedrini questa mattina hanno effettuato un sopralluogo alle case popolari nell’area di piazza Che Guevara e Viale Partigiani a Collegno, dove grazie alle risorse Pinqua-Pnrr l’Atc ha ristrutturato 50 alloggi di proprietà del Comune di Torino, ma edificati sul territorio di Collegno, ed entro la fine dell’anno terminerà i lavori per altrettanti alloggi nel capoluogo.

Marrone: "Miglior risposta alla sinistra"

"Questa - spiega l'assessore - è la migliore risposta a chi in queste settimane da sinistra inventa fantasiose teorie sul fatto che la Regione intenda “togliere le case popolari a chi ne ha bisogno”. Abbiamo ereditato una zavorra di migliaia di alloggi popolari lasciati nel degrado e nell'abbandono. Con le centinaia di appartamenti in Autorecupero, e con i fondi regionali extra che abbiamo stanziato nell'ultimo bilancio sulla ristrutturazione degli “alloggi di risulta”, mai prima d’ora è stato messo a disposizione delle assegnazioni un numero così alto di case popolari in più".

La proposta

A breve Palazzo Lascaris approverà la nuova proposta di legge regionale che consente anche l'assegnazione di altre case popolari inutilizzabili perché bisognose di lavori. Verranno date ad enti pubblici e scuole per la ristrutturazione e l’uso provvisorio per i propri lavoratori in trasferta. Una misura contestata da sindacati degli inquilini e centrosinistra "perché andrebbe ad aggravare la carenza di alloggi popolari".