A Venaria e Alpignano si confermano i sindaci uscenti: quasi un plebiscito per Giulivi e Palmieri

Fabio Giulivi e Steven Palmieri confermati sindaci di Venaria e Alpignano

Previsioni rispettate a Venaria Reale e Alpignano. Fabio Giulivi e Steven Palmieri si confermano sindaci delle due città, bissando il successo ottenuto nel 2020, stavolta già al primo turno. Nel 2020 entrambi si erano imposti al ballottaggio, ma stavolta si è risolto tutto subito.

Plebiscito per Giulivi

Per Giulivi a Venaria è stato quasi un plebiscito. Il centrodestra si è imposto con una percentuale attorno al 70%, lasciando le briciole agli altri tre contendenti: Mirco Repetto (espressione del campo largo), l'ex grillino Andrea Accorsi rappresentante di una coalizione civica al di fuori dei due poli classici, mentre le briciole sono andate a Domenico Martelli, candidato da Partito comunista italiano e Rifondazione comunista nella lista ‘Venaria rossa.

Palmieri si conferma

Meno preventivabile, almeno in queste proporzioni, il risultato di Alpignano, dove il centrosinistra ha vinto nettamente al primo turno. Steven Palmieri è arrivato vicino al 60% dei voti, mentre il principale sfidante, l'ex sindaco Andrea Oliva, sostenuto dal centrodestra, si è fermato poco oltre la quota del 30%. Il poco che è rimasto se lo sono divisi Roberto Canola (figura del mondo ecologista) e Marco Nuzzo, che riporta sulla scena di Alpignano il simbolo della Democrazia Cristiana.

I commenti

«La straordinaria vittoria del centrodestra al primo turno a Venaria Reale, con la netta riconferma del sindaco Fabio Giulivi, è un segnale politico chiaro e incontrovertibile. I cittadini hanno premiato il buon governo, la serietà amministrativa e i risultati concreti raggiunti nella città della Reggia. A Fabio e alla sua squadra rivolgo le mie congratulazioni: la sua rielezione è il frutto di un percorso radicato e credibile, sostenuto da una coalizione unita e capace di dare risposte vere al territorio», dichiara il senatore Roberto Rosso, vicepresidente vicario di Forza Italia al Senato e segretario provinciale di Torino.

