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Pinerolese | 25 maggio 2026, 17:09

Poncet stravince a Sestriere e si conferma sindaco

A Virle Piemonte Robasto supera il doppio quorum

Gianni Poncet

Gianni Poncet

Gianni Poncet conquista il secondo mandato a Sestriere, con il 77,94% delle preferenze (311 voti). Un distacco abissale dal rivale Alberto Paleardi, fermo al 21,30% (85 voti). Appena 3 presenze per l'alfiere della Fiamma Tricolore Paolo Roccuzzo (0,75%).

Anche a Virle Piemonte Mattia Robasto si conferma sindaco. Non aveva liste rivali, ma l'ostacolo del doppio quorum. Il 40% di votanti è stato ampiamente superato: alle urne sono andati 469 elettori (50,87%) e sono stati in 432 a votare per il primo cittadino uscente (29 le schede nulle, 8 le bianche).

Redazione

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