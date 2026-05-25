Poncet stravince a Sestriere e si conferma sindaco

Gianni Poncet conquista il secondo mandato a Sestriere, con il 77,94% delle preferenze (311 voti). Un distacco abissale dal rivale Alberto Paleardi, fermo al 21,30% (85 voti). Appena 3 presenze per l'alfiere della Fiamma Tricolore Paolo Roccuzzo (0,75%).

Anche a Virle Piemonte Mattia Robasto si conferma sindaco. Non aveva liste rivali, ma l'ostacolo del doppio quorum. Il 40% di votanti è stato ampiamente superato: alle urne sono andati 469 elettori (50,87%) e sono stati in 432 a votare per il primo cittadino uscente (29 le schede nulle, 8 le bianche).