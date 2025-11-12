Alpignano: non aveva mai preso la patente, guidava un'auto senza assicurazione e sequestrata già quattro volte in due anni

Fermato alla guida senza patente e auto già sequestrata: è la quarta volta in due anni. Un giovane automobilista è stato intercettato a un varco elettronico nel centro di Alpignano. Oltre a guidare senza i documenti, viaggiava con un veicolo che non doveva circolare perché già sottoposto a blocco. L'uomo è stato denunciato.

Nell'occasione, i sistemi in dotazione agli agenti in servizio di controllo della circolazione stradale hanno lanciato l'allarme: una Fiat Panda di cui era stata letta la targa risultava sprovvista della copertura assicurativa obbligatoria, scaduta da mesi. Il veicolo è stato immediatamente intercettato e fermato. L'approccio del conducente, un giovane cittadino

italiano residente a Torino, è stato a dir poco spiazzante: non appena la vettura si è arrestata, ha anticipato gli agenti con una confessione lampo: "Ve lo dico subito: sono senza

assicurazione e senza patente, ma la macchina non ve la lascio".



I successivi accertamenti in banca dati hanno rivelato un quadro ancora più serio. Il giovane non solo non aveva mai conseguito la patente, ma gli strumenti in dotazione forze dell'ordine hanno confermato che quella era la quarta violazione dello stesso tipo commessa nell'arco degli ultimi due anni. A peggiorare ulteriormente la sua posizione, è emerso che l'auto era già sotto sequestro amministrativo dal maggio precedente, sempre per guida senza patente e mancanza di assicurazione. Il veicolo è stato tolto dalla

disponibilità del ragazzo e affidato a un custode giudiziario per la confisca definitiva.