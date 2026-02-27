Bimbo di 5 mesi morto a Pessione di Chieri: "Possibile la causa accidentale"

La morte del bimbo di cinque mesi di Pessione di Chieri sarebbe compatibile con un'ipotesi accidentale, anche se al momento non vengono escluse le altre ipotesi. I primi risultati dell'autopsia, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Ansa, non smentirebbero la ricostruzione fornita dalla madre, ma serviranno comunque ulteriori accertamenti.

L'autopsia effettuata in mattinata

È quanto emerso dall'esame autoptico eseguito questa mattina a Torino dal medico legale nominato dalla procura, Roberto Testi, a cui era presente anche il consulente della difesa, Lorenzo Varetto. L'esame, disposto dalla pm Alessandra Provazza, dovrà essere integrato da ulteriori approfondimenti, di cui nei prossimi giorni sono attesi i risultati per chiarire la dinamica e accertare se le ferite riportate dal bambino, precipitato dalle scale secondo la ricostruzione, siano riconducibili a un impatto o a uno schiacciamento.

Arrivato al Regina in condizioni disperate

Il bimbo era morto lunedì scorso all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove era arrivato in condizioni molto critiche. Secondo il racconto della madre, il piccolo sarebbe caduto dalle sue braccia a causa di un malore della donna, mentre si trovavano sabato nella villetta di famiglia a Pessione di Chieri. La donna è indagata per omicidio colposo ed è assistita dall'avvocato Roberto Macchia.