 / Cronaca

Cronaca | 12 novembre 2025, 10:20

Giro di vite a Barriera di Milano, arrestato un ventenne per droga e scoperto un altro uomo in un bar in cui si consumavano stupefacenti

L'operazione è stata condotta dalla Polizia insieme a Vigili del fuoco e Municipale. In manette due cittadini marocchini

Gli oggetti e la droga posti sotto sequestro dalle forze dell'ordine

Gli oggetti e la droga posti sotto sequestro dalle forze dell'ordine

Controllo straordinario nei giorni scorsi a Barriera Milano, per la Polizia di Stato in collaborazione con Vigili del Fuoco e Polizia Municipale. Un uomo è stato arrestato - si tratta di un cittadino marocchino di 20 anni - per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’uomo è stato fermato in corso Giulio Cesare all'angolo con corso Novara: aveva con sé due smartphone e 715 euro in contanti. Nel corso della perquisizione presso la sua casa, in un pensile del soggiorno i poliziotti hanno trovato un sacchetto con un chilo di cocaina e due chili e trecento grammi di hashish, oltre a 900 euro in contanti. Sul tavolo, due coltelli sporchi di hashish e un bilancino di precisione.

Controllato anche un bar di via Palestrina, già segnalato da numerosi esposti per schiamazzi, musica ad alto volume e disturbo della quiete pubblica. All'interno sono stati trovati cinque avventori che stavano consumando sostanza stupefacente. Uno di questi, alla vista degli agenti, ha fatto cadere un vassoio con strisce di cocaina pronte all’uso. L’uomo, un cittadino marocchino, è stato trovato in possesso anche di altra sostanza stupefacente e di un coltello a scatto. Anche un altro  connazionale è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti occultate nelle scarpe. La Procura della Repubblica ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium