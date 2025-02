Tentato omicidio a Moncalieri: l'84enne Vera Schenone evade dai domiciliari

Si torna a parlare di Vera Schenone, l'ex sciatrice azzurra 84enne, che lo scorso 3 gennaio venne arrestata per il tentato omicidio a Moncalieri del suo vicino di casa, l’ingegnere Stefano Milanese.

Evasione dalla Rsa che la ospita

La donna, che sta scontando la detenzione domiciliare in una Rsa della collina, in attesa del processo, nei giorni scorsi si era allontanata dalla struttura, facendo scattare l'allarme.

Gli operatori avevano subito allertato carabinieri e forze dell’ordine, ma le ricerche sono durate poco: la donna è stata ritrovata a pochi passi dal cancello della Rsa: l'episodio, nonostante la breve distanza effettuata e il fatto che la donna sa affetta da una forma di demenza senile, è stato considerato alla stregua di una evasione e la Schenone è stata quindi nuovamente arrestata, venendo riportata nella stessa residenza.

Presto una perizia psichiatrica

Il giudice nel frattempo ha disposto una perizia psichiatrica per valutare le sue condizioni di salute mentale.

Intanto sta sempre meglio Stefano Milanese: dopo aver lottato per alcuni giorni tra la vita e la morte, l'ingegnere è stato prima dimesso dalle Molinette e poi trasferito in una apposita struttura per la nuova fase della degenza.