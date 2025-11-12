Molestie, violenze e discriminazioni: doppio appuntamento tra Torino e Collegno

Doppio appuntamento tra Torino e Collegno per discutere di tematiche come le molestie, la violenza di genere (soprattutto nei luoghi di lavoro) e di discriminazioni. Il primo, intitolato "La cultura del rispetto", sarà ospitato il 17 novembre presso la Lavanderia a Vapore: un evento reso possibile grazie alla sinergia tra le associazioni e le istituzioni che compongono il Comitato per l’Imprenditoria Femminile, unite nel promuovere un messaggio forte e condiviso contro ogni forma di violenza e discriminazione. L'orario è fissato tra le 10 e le 13:15.



"Prevenire e Intervenire: Molestie e violenza di genere nei luoghi di lavoro: a che punto siamo?" è invece l'appuntamento che sarà ospitato il 20 novembre presso l'auditorium del Grattacielo della Regione. Si comincia alle 13.15 e parteciperà da remoto la Consigliera di parità nazionale Filomena D'Antini. Modera Chiara Cerrato, consigliera di parità Regione Piemonte. Gli interventi proseguiranno fino alle 17, quando seguiranno le conclusioni.