Corso Regio parco più green: per i bambini della Lessona panchine più resistenti in plastica riciclata

Corso Regio Parco è stato rimesso a nuovo per i bambini della scuola elementare Michele Lessona e per i residenti del quartiere. La novità principale, presentata nella mattina di oggi, venerdì 28 febbraio, dagli assessori al Verde e all'Istruzione, Francesco Tresso e Carlotta Salerno , dal presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri e dalla coordinatrice al verde Marta Sara Inì , sono state soprattutto le panchine, dopo che da mesi genitori e maestre segnalavano il loro cattivo stato.

Il nuovo tipo di panchina dovrebbe, in teoria, durare il triplo del tempo rispetto a quelle tradizionali in legno e metallo. Si tratta infatti di sedute in plastica riciclata , resistenti, ignifughe e lavabili, con una struttura di ferro interna che dovrebbero renderle più resistenti a vandali e intemperie. Il colore è un marrone simile al legno, che le rende adatte al contesto alberato del viale pedonale di Corso Regio Parco.

Gli altri interventi realizzati dalla Città e dalla Circoscrizione 7 hanno riguardato la posa di nuovi cestini, per ridurre la sporcizia in giro, il rifacimento della staccionata di Lungo Dora Firenze e Lungo Dora Siena, mentre a breve sarà realizzato un nuovo turet in lungo Dora angolo via Modena.