Lutto a Torino, si spegne a 99 anni Fratel Igino Trisoglio

Si è spento questa notte a 99 anni, Fratel Igino Trisoglio, dagli anni '60 alla guida di Villa San Giuseppe, un luogo per la formazione dei giovani chiuso dal 2020.

A dare l'annuncio è il Ministro della Difesa Guido Crosetto che lo ricorda con affetto sul suo profilo X: "Ha dedicato la sua vita alla formazione dei giovani ed ha plasmato generazioni di ragazze e ragazzi, trasmettendo loro valori e principi, con una forza unica. Oggi lo piangono centinai di suoi allievi, centinaia di giovani diventati Donne e Uomini anche grazie a lui. Per me è stato anche un po’ padre quando la vita mi ha strappato, troppo presto, il mio. Oggi è un giorno di profonda tristezza anche se so che lui ormai aspettava con gioia il distacco terreno. Riposa in pace, maestro. A Dio, Fratel Igino".