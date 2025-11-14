Taglio del nastro a Pianezza per il nuovo parco della Gentilezza

Il nuovo parco della Gentilezza di Pianezza si trova in via Levi: al suo interno, il percorso dei cinque valori, strutturato su cinque panchine dotate di Qr-code che rimanda a messaggi dedicati alla pace, all’ascolto e al rispetto reciproco. A Pianezza è stata anche collocata una panchina dedicata alla Pace, decorata con dipinti realizzati dagli studenti pianezzesi e dotata di un QR-code che permette di ascoltare gli audio realizzati dal Consiglio Comunale dei Ragazzi dell’Istituto Comprensivo.

“Lavorare sulla gentilezza - commenta Mario Salvatore Castello, Consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (Lista Civica Cirio Presidente PML), presente all’evento in rappresentanza del Consiglio regionale -, è importante per costruire comunità solidali, per coinvolgere i nostri giovani in percorsi legati all’educazione e a un corretto rapporto con gli altri. Pianezza e Pinerolo sono gli unici due comuni piemontesi a potersi fregiare del titolo di Comune Gentile, un riconoscimento che è anche un impegno, a diffondere la gentilezza tra i cittadini e a realizzare iniziative volte a incrementarla. Mi impegnerò affinché un numero sempre maggiore di Enti locali piemontesi aderisca a questo progetto, contribuendo in maniera determinante a costruire una società più gentile e più educata, quindi più vivibile”.

In tutta Italia soltanto 64 Comuni sono stati proclamati Comuni Gentili e hanno aderito al Movimento Italia Gentile.