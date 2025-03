Un Banksy torinese in via Calandra per il controllo della...felicità

Un misterioso Bansky torinese si aggira per via Fratelli Calandra, in zona centro città. Sembrerebbe così a guardare l'ultima "opera" comparsa sui paletti verdi che separano la strada dal marciapiede, tra via Mazzini e corso Vittorio Emanuele II.

A prima vista, senza fare attenzione, sembra l'avviso di una telecamera pronta a multare o di una zona a traffico limitato. In realtà la scritta recita la seguente dicitura "Controllo elettronico della felicità. Sorridi".

[I vasi di via Fratelli Calandra]

Il riferimento è alle piantine collocate dal comitato spontaneo di zona. Si tratta della posa di vasi lungo la via con il supporto didattico dell’Orto Botanico di Torino. E in linea di massima ai progetti di cittadinanza attiva nati nel gennaio del 2023 (e ancora prima il murales botanico firmato dall’artista Doa Oa) che hanno reso via Calandra un luogo più bello e più verde.

I residenti sognano un corridoio verde tra il parco del Valentino e i giardini Cavour. Quattro le parole chiave: comunità, verde, arte e accessibilità. Tanti gli spunti in quello che è diventato un vero pensatoio della cultura.