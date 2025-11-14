No Meloni Day, tensioni in via Sacchi e irruzione in Città Metropolitana [FOTO e VIDEO]

Cacciamo il governo. Tre parole che descrivono, in estrema sintesi, le intenzioni della mobilitazione studentesca nazionale in programma per oggi, 14 novembre, e che ha Torino ha riunito centinaia di ragazzi in piazza XVIII dicembre.

Studenti, gruppi ambientalisti e sindacati

Collettivi studenteschi e universitari, ma anche gruppi ambientalisti e sindacali, stanno prendendo parte alla protesta odierna. Il governo Meloni, appunto. È il fine dell'iniziativa. Responsabile, per i manifestanti, di essere complice del genocidio di Gaza, i cui accordi, "sono stati disattesi, nonostante si parli di "successo" rendendo l'Italia "complice della politica criminale e genocida di Israele".

Ma non solo politica estera. Chi è in piazza oggi porta il disappunto per la manovra finanziaria che "taglia su sanità, servizi pubblici e scuola".

Mentre ancora non è stato dimenticato l'episodio di settimane fa davanti al Liceo Einstein di via Bologna. Dove il volantinaggio di Gioventù Nazionale davanti all'istituto è sfociato in scontri con la polizia con uno studente 16enne ammanettato. "Serve una reazione chiara e forte in tutto il paese - scrivono in una nota gli organizzatori dello sciopero - Cacciamo questo governo della vergogna".

Cronaca del corteo

Il corteo, composto da migliaia di partecipanti, è partito intorno alle ore 10,30, costeggiando la stazione Torino Porta Susa su via Bolzano, in direzione Corso Vittorio Emanuele II. In testa uno striscione con scritto: "Il governo del genocidio e del fossile. Gli studenti bloccano tutto".

Il gruppo, poco dopo le 11, ha imboccato via Castelfidardo in direzione Ogr.

Dopo aver passato Corso Duca degli Abruzzi il gruppo è ritornato in corso Vittorio Emanuele II. Alcuni si sono arrampicati sulla statua con bandiere della Palestina. Dopo le 12 la manifestazione è proceduta in direzione Porta Nuova. Qui, all'altezza della fermata Re Umberto, il corteo si è sdoppiato in due blocchi, con il gruppo di Friday For Future che ha continuato per un altro percorso.

Gli scontri al Fast

L'altra parte di manifestanti, giunti all'altezza di Porta Nuova, hanno preso a correre lungo via Sacchi. Qualche decina ha tentato un'irruzione all'interno del Fast, Federazione Autonoma Sindacato dei Trasporti, al civico 54. Qui hanno cercato di aprirsi un valico per provare ad arrivare sui binari ferroviari, ma sono stati respinti da carabinieri in tenuta antisommossa.

Dopo gli scontri il corteo è continuato lungo via Einaudi.

Lanci di uova davanti alla Città Metropolitana: almeno un trattenuto

La protesta per il No Meloni Day è proseguita fino a Corso Inghilterra, davanti alla Città Metropolitana. Al coro di "più aule e meno bombe" sono partiti lanci di uova verso la Polizia schierata all'ingresso. Un gruppetto è riuscito a entrare da un ingresso laterale. Qui si sono verificati scontri con la celere. I manfiestanti hanno aperto un estintore. Due giovani sono stati trattenuti, identificati e rilasciati.

I commenti della politica

A commentare quanto accaduto il primo cittadino della città di Torino e sindaco metropolitano Stefano Lo Russo “Manifestare pacificamente le proprie idee non può essere confuso con atti di violenza o danneggiamenti, che condanniamo con fermezza e senza alcuna ambiguità. Desideriamo esprimere la nostra solidarietà alle forze dell’ordine coinvolte nei disordini e agli agenti rimasti feriti”.

"I delinquenti che hanno trasformato il no Meloni Day in un pretesto per creare disordini, tensioni e violenza non rappresentano il dissenso: rappresentano solo il degrado di una minoranza che rifiuta le regole democratiche. Chi attacca le Forze dell’Ordine, chi prova a trasformare la città in un campo di battaglia non è un “contestatore”: è un irresponsabile che offende i cittadini perbene e l’intera Nazione." è quanto affermato, dopo gli scontri, da Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte.

“Schlein si rassegni di fronte al miraggio dissolto delle masse scese in piazza per la Palestina o in passato per l'ambiente - ha aggiunto l'assessore di Fratelli d'Italia Maurizio Marrone secondo cui "violenza, minacce e vandalismo" sono stati usati per nascondere "il flop del No Meloni Day".

"La piazza di oggi a Torino si è purtroppo svilita da sola con parole d’odio e minacce contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e con le ennesime aggressioni alle Forze dell’Ordine. Non siamo di fronte a una normale manifestazione di dissenso, ma all’ennesima dimostrazione della sterilità di idee e posizioni che mirano a colpire il Governo a prescindere. La magistratura applichi le norme del decreto sicurezza a tutti i responsabili delle violenze di oggi e dei precedenti cortei" ha aggiunto, a ruota, il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.

Sul caso sono intervenuti anche il senatore Roberto Rosso e Marco Fontana rispettivamente segretari Provinciale e Cittadino di Forza Italia a Torino. "Esprimiamo la nostra solidarietà alle Forze dell’ordine, al Governo e alla presidente Meloni - così Rosso e Fontana -. Le azioni messe in campo in queste ore da giovani e meno giovani a Torino in occasione del ‘No Meloni Day’ svelano una volta tutte come la causa Pro Pal ieri, e quella ambientalista l’altro ieri, costituissero solo una scusa per nascondere la vera natura eversiva di tali movimenti violenti. Oggi con le loro azioni evidenziano lo stupro di parole come pace, libertà, diritti se pronunciate da persone come loro. Chi difende questi valori non lancia estintori, non tenta di assaltare le stazioni, non paralizza una città".