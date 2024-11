Intrappolato in casa con una malattia degenerativa: “Il marciapiede è disastrato, non riesco a uscire”

Il marciapiede davanti alla sua abitazione in Via Gorresio è disastrato. È tutto un susseguirsi di buche nell’asfalto, facilmente superabili da chi non ha problemi di deambulazione, un ostacolo insormontabile per chi invece da quattro anni deve fari i conti con una malattia degenerativa. È la storia del signor Antonio Condelli, 70enne, da vent’anni residente in quest’abitazione, da ben prima di scoprire di avere una malattia degenerativa del motoneurone che lo costringe a ricorrere al deambulatore per potersi muovere.

"Vorrei solo poter fare una passeggiata"