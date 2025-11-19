Rivoli si Orienta prosegue con grande entusiasmo: il 22 novembre focus è sugli studenti delle scuole superiori

Dopo il successo di sabato 15 novembre, quando il Castello di Rivoli - Museo d’Arte Contemporanea si è trasformato in una vibrante “Città delle Scuole” accogliendo una folla numerosa di studenti e famiglie, prosegue il percorso di “Rivoli si Orienta”, il programma di saloni dedicati all’orientamento scolastico e formativo promosso dal Comune di Rivoli e dal Dipartimento Educazione del Castello.

Sabato 22 novembre l’attenzione si sposta sulle studentesse e sugli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, invitati a esplorare molteplici opportunità per il proprio futuro dopo il diploma o la qualifica. Anche questa seconda giornata trasformerà il Castello in una “Città degli Studi” articolata in cinque aree tematiche – umanistica e artistica, giuridica e politico-sociale, scientifica, tecnica e tecnologica, sanitaria – con l’intento di fornire un’occasione unica sul territorio per scoprire come interessi, passioni e competenze possono incrociare le professioni di domani.

“Rivoli si Orienta non è solo un momento per scegliere un percorso post-diploma, ma un’offerta culturale che coniuga l’esperienza museale con la multidisciplinarietà dei percorsi formativi - sottolinea l’Assessore all’Istruzione Lidia Zanette -. Il grande afflusso dello scorso appuntamento dimostra quanto sia importante creare spazi in cui la scuola esce dalla scuola, incontra il territorio e le famiglie e dialoga attivamente con le istituzioni culturali, come il nostro Museo. Questo seconda occasione offrirà alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie l’opportunità di leggere con più chiarezza le possibilità che li attendono e a orientarsi con consapevolezza”.

Per tutta la giornata, studenti, famiglie e pubblico potranno accedere gratuitamente agli spazi museali, partecipare a visite guidate e workshop, e incontrare docenti, operatori e orientatori, pronti a fornire informazioni sulle diverse offerte formative e supporto personalizzato.

L’evento testimonia un approccio innovativo che vede il museo non solo come custode delle opere d’arte contemporanea, ma anche come protagonista attivo nel dialogo educativo e nella costruzione di un futuro condiviso.