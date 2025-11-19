Mercato immobiliare a Dubai: dove vale la pena di investire?

Tanti imprenditori hanno scelto, negli ultimi anni, di investire a Dubai. Si tratta di una decisione presa sulla scia di diversi aspetti, dal carico fiscale più basso rispetto a quello dell’Italia e di molti altri Paesi UE fino alla generale stabilità economica e politica che caratterizza lo scenario degli Emirati Arabi Uniti.

Tornando un attimo a parlare di carico fiscale non si può non ricordare che, negli Emirati, non ci sono imposte sul reddito personale.

C’è chi ha paragonato Dubai alle città svizzere, con il vantaggio di avere infrastrutture decisamente più moderne e all’avanguardia.

Non è un caso, ribadiamo, che la città venga scelta da molti imprenditori come sede per le loro attività.

Capita spesso, quando si prende questa strada di valutare anche la possibilità di trasferirsi a Dubai , anche solo per qualche mese all’anno.

In casi del genere, bisogna sempre muoversi in ottica di investimento e, di riflesso, scegliere con attenzione l’immobile.

Quali sono i migliori quartieri su cui puntare? Scopriamolo assieme nelle prossime righe!

Dove investire in immobili a Dubai

Quando si parla di investimenti in immobili a Dubai esistono quartieri che, più di altri, si contraddistinguono per un ROI ottimale.

Nell’elenco è possibile includere la zona di Jumeirah Village Circle. Si tratta di un’area residenziale molto richiesta a Dubai in quanto, grazie alla presenza di numerosi servizi nelle vicinanze, è particolarmente adatta alle famiglie.

Da non dimenticare sono anche grandi classici come Dubai Marina, per non parlare di zone come Business Bay.

In questo caso, più che nel comparto living è opportuno investire in quello degli uffici.

Parliamo, infatti, del centro direzionale di Dubai. In poco più di vent’anni di storia – tutto è partito attorno al 2003 – il complesso è diventato così grande da avere tutte le carte in regola per competere ad armi pari con Manhattan.

Sede di numerosi colossi aziendali internazionali, l’area di Business Bay è apprezzata anche da chi, per vivere, desidera un luogo all’insegna della tranquillità, del fascino avveniristico e dei servizi di altissima qualità.

Un mercato all’insegna del dinamismo

Quello di Dubai è uno dei mercati immobiliari con maggior dinamismo al mondo.

Per rendersene conto basta prendere in mano i dati relativi al 2024, che ci parlano di una crescita delle compravendite pari al 40,3% rispetto al 2023 in tutti gli Emirati Arabi.

Guardando nello specifico ai numeri di Dubai, è bene ricordare che la forte propulsione attrattiva per gli imprenditori con alte capacità di spesa è legata anche alla forte attenzione nei loro confronti da parte del mercato.

Dubai è una città che può essere definita, a ragione, un hub di innovazione in cui gruppi internazionali investono in progetti che permettono di ridefinire, sempre con un occhio al lusso, il comfort in città.

Le previsioni per il futuro

Le previsioni per il futuro del mercato immobiliare a Dubai parlano di un quasi certo incremento dei prezzi al metro quadro in tutti i comparti.

Gli esperti prospettano, però, una crescita caratterizzata da un ritmo decisamente più moderato rispetto a quella che ha contraddistinto il contesto urbano negli ultimi anni.

Nulla di strano: si tratta di un segnale che si palesa nel momento in cui un mercato raggiunge la sua maturità.

Le richieste degli investitori

Un altro dato prezioso per comprendere le caratteristiche del mercato immobiliare a Dubai riguarda le soluzioni più ricercate dagli acquirenti: nel corso del 2024, come dimostrano i dati forniti dagli esperti di Engel & Völkers, l’attenzione degli investitori immobiliari internazionali si è rivolta soprattutto ai complessi edilizi in costruzione o in fase di pianificazione.

Degno di nota è anche l’incremento dell’interesse verso le ville, con un aumento delle transazioni pari, in confronto ai numeri del 2023, a circa il 54%.













