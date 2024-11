Taglio del nastro per Restructura: all’Oval la tre giorni del salotto dedicato a edilizia, ristrutturazione e restauro [VIDEO]

Organizzato da GL Events la manifestazione intende porre il tema della ristrutturazione come una delle sfide fondamentali per l’intera filiera. Attesi 150 espositori (per la maggior parte si tratta di new entry), da tutto il mondo e si svilupperà attraverso incontri, workshop, convegni e momenti di formazione dedicati agli ordini professionali con riconoscimenti dei crediti formativi. Quest’anno, in collaborazione con Anci, si terrà domenica 24 novembre un appuntamento off in Piazza Castello. Restructura è in concomitanza (e a poca distanza) dall’assemblea nazionale di Anci in corso a Lingotto Fiere.

Dai materiali naturali, alla bioedilizia

Sarà presente un’ampia area dedicata ai materiali naturali, che ospita aziende del calibro di Fassa, Ricehosue, per le soluzioni a base di paglia e lolla di riso, Ecobel e Tecnosugheri, con gli isolanti in erba e quelli in sughero espanso, e Amonn color, con vernici protettive naturali per legno.

Spazio alla bioedilizia che cresce anche con la presenza di aziende nazionali produttrici di edifici in legno come Wolf Haus, Rubner Haus, X-lam Dolomiti e Polar Life House dalla Finlandia. Mentre torna il Casa Clima Village, l’area realizzata in collaborazione con Agenzia CasaClima e 14 aziende leader del settore, con le new entry Nordtex e il ritorno di Domodry e MyDatec.

Ci sarà anche una importante vetrina sulle ultime novità dedicata a software e strumenti di misurazione con due importanti ingressi come MyAedes, start up innovativa per la digitalizzazione dei processi di gestione dei cantieri e, dalla Spagna, Factorial, l’innovativo software per la gestione delle risorse umane e ore lavorate. Un’area è inoltre dedicata ai noleggiatori in collaborazione con Assodimi e Assonolo con Boels, Kilotou, Mollo, Massucco e per gli impianti presenti Ivr, Geosun, Ergo VR, mentre l’antisismica ospita i nuovi Cugini, G Mix e gli egiziani Delta Sand Bricks.

Infine, per l’area dedicata ai servizi anche Rina Prime, Luxury Investment da Dubai e ancora, fra le aziende straniere ospiti Ekoplast con i serramenti dalla Polonia, Zwa Ziegelwerk Arnach GmbH dalla Germania, per i laterizi rettificati ad alte prestazioni termiche, e dalla Svizzera Siga con i loro materiali per la tenuta all’aria.