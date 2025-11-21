Alle Vallette torna la “Camminata in Rosso”: il quartiere si mobilita contro la violenza sulle donne

Martedì 25 novembre 2025, a partire dalle 10.30, le strade del quartiere Vallette si tingeranno di rosso per la nuova edizione della “Camminata in Rosso”, l’iniziativa organizzata in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. Un momento di comunità e consapevolezza promosso dalla Circoscrizione 5, dall’Asd Polisportiva Dynamica Vallette, dal Gruppo di Cammino Nordic Walking Vallette e dal collettivo Vallette in Rosa, con la collaborazione del Progetto Ahimsa, dedicato al sostegno delle donne vittime di violenza e ai loro bambini.

Un percorso simbolico nel cuore del quartiere

La camminata partirà da piazza Eugenio Montale, punto di riferimento del quartiere, per poi snodarsi lungo le vie delle Vallette e fare ritorno nuovamente in piazza. L’obiettivo è uno e chiaro: dire insieme basta alla violenza sulle donne, trasformando un gesto semplice come il camminare in un atto pubblico di sensibilizzazione.

Gli organizzatori invitano i partecipanti a indossare un indumento o un accessorio rosso, colore simbolo della lotta ai femminicidi e alle discriminazioni di genere.

Una marcia aperta a tutti, per non restare indifferenti

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti: famiglie, anziani, giovani, associazioni e semplici cittadini che desiderano prendere parte a un gesto collettivo contro ogni forma di abuso.

Al termine della camminata è previsto un buffet, occasione per ritrovarsi, confrontarsi e continuare a riflettere sulle tematiche della giornata.