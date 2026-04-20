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Scuola e formazione | 20 aprile 2026, 15:38

Piove nella materna "Anna Frank": "Entro l'autunno lavori al tetto"

Lo scorso 13 aprile chiusa una sezione per infiltrazioni d'acqua

Piove nella materna &quot;Anna Frank&quot;: &quot;Entro l'autunno lavori al tetto&quot;

Entro l'autunno si aprirà il cantiere alla materna "Anna Frank", in via Andrea Sansovino 111 a Torino, per il rifacimento del tetto. L'annuncio da parte dell'assessore all'Istruzione Carlotta Salerno, rispondendo al question time della consigliera di Torino Bellissima Silvia Damilano.

Infiltrazioni d'acqua

A causa dell'ondata del maltempo che ha colpito il capoluogo piemontese lo scorso 13 aprile, nella scuola dell'Infanzia di Barriera di Lanzo si sono registrate delle infiltrazioni d'acqua. A causa dell'infiltrazione è stato necessario chiudere una delle quattro sezioni, con disagi per una parte dei genitori e bambini della Circoscrizione 5.

A determinare l'allagamento non solo la pioggia, ma anche l'ostruzione di una parte delle grondaie causata dal fogliame caduto dagli alberi. "Per evitare il ripetersi del problema - ha concluso Salerno - è stato programmato un intervento strutturale sulla parte di copertura interessata, che sarà realizzato con gli appalti di manutenzione presumibilmente nel corso dei prossimi mesi".

Cinzia Gatti

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