Vallette, il mercato coperto rinasce: erano 9 negozi, tra un mese saranno 20. Lavori al traguardo

I lavori per la rinascita del mercato coperto delle Vallette, in via Verbene, termineranno a maggio. Nessun ritardo, quindi, per la ristrutturazione che riqualificherà uno dei centri commerciali più importanti del quartiere, che può ospitare fino a 30 negozi.

L'intervento è stato finanziato dal Comune di Torino con quasi 1,5 milioni di euro di cui 1.397.000 euro, affidato a Iren Smart Solution, per migliorare l’involucro edilizio e l’impiantistica: nuovi serramenti, isolamento termico e adeguamento dell’illuminazione e climatizzazione per ridurre consumi ed emissioni.

Ulteriori 100 mila euro sono serviti a rinnovare pavimentazioni, servizi igienici e impianti interni. L’obiettivo è rendere il mercato più funzionale per gli operatori e più accogliente per i visitatori, con spazi anche per servizi di quartiere.

Soprattutto, il grande cambiamento sarà l'abbassamento dei costi per i titolari delle attività all'interno del mercato, anche grazie alla produzione di energia dei nuovi pannelli fotovoltaici. Dei 30 esercizi totali, prima della ristrutturazione molti avevano chiuso e i soli 9 rimanenti non riuscivano più a sostenere le spese.

In futuro, grazie agli interventi energetici i costi si abbasseranno e la maggiore attrattività degli spazi ha già attratto nuovi investitori. Ad oggi ci sono 15 proprietari di 20 spazi, sui 30 disponibili, e alcuni di questi saranno riservati al Comune e andranno ad associazioni del territorio, per rendere il luogo uno spazio ancora più vivo e per i cittadini. Gli spazi ancora da assegnare risultano quindi circa 6.

"Senza questo intervento - ha spiegato la commerciante e presidente della Cooperativa Mercato Coperto Vallette Marisa Sanfilippo - saremmo andati a morire. Da quando non eravamo più in 30 commercianti, non potevamo più sobbarcare le spese. Tra novembre e gennaio abbiamo già avuto tre entrate e altre tre arriveranno prossimamente. Proseguiremo poi con un piano informativo per incentivare ad andare a riempire gli ultimi stand".

Inoltre, di recente sono stati riqualificati i giardini adiacenti al mercato coperto, con la realizzazione di spazi di aggregazione riparati sotto a pergolati e un'area giochi per bambini. L'illuminazione è in fase di potenziamento, per migliorare la visibilità, la sicurezza e permettere il passaggio e l'apertura anche serale di attività di ristorazione.