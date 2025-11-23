 / Sport

Volley A1/F: la Monviso Volley illude poi si spegne

Il derby e i tre punti vanno alla Reale Mutua Fenera Chieri ’76

(Foto Lega Volley Femminile)

Fuori Malual, dentro Šiftar. Un primo set vinto in rimonta che faceva ben sperare. Poi la Monviso Volley si è sciolta come neve al sole sotto i colpi della Reale Mutua Fenera Chieri ’76, che ha vinto tre parziali di fila con una scioltezza crescente e si è presa il bottino pieno.

Primo set

Šiftar in campo al posto di Malual nel sestetto iniziale. Ed è proprio un errore della giovane slovena a regalare il 5-3. Le chieresi allungano spinte da Németh (10-4). Il +7 lo piazza Kunzler (13-6). Le monvisine si portano a -2 con Dodson (16-14). Sempre la centrale americana sigla il 21-21. La freccia la mette Davyskiba (22-23), che però si fa murare da Dambrink per il 24-23. Dodson la annulla e se ne procura una e la chiude (24-26).

Secondo set

L’inizio è combattuto e Németh piazza il mani out del 4-2. Davyskiba mette giù il 4-4. Le due ex Nèmeth e Gray regalano il +3 a Chieri (10-7). Sbagliano Šiftar e D’Odorico (16-11). L’opposta ungherese allunga ancora (18-12). Le monvisine provano a rientrare, ma senza successo. Davyskiba spara in rete: 25-19.

Terzo set

Malual dentro dal primo scambio. Le monvisine vanno avanti 5-2. Sul 4-6 Davsykiba prende una pallonata da Cekulaev ed esce dal campo. Le chieresi sfruttano gli errori delle ospiti e arrivano sul 9-9. Il sorpasso lo piazza Nervini (11-10). Il vantaggio sale a +4 con uno sbaglio di Dodson (17-13). Il +6 lo mette giù Kunzler (21-16) ed è proprio lei a chiudere la pratica (25-17).

Quarto set

Il Fenera va avanti 4-2, ma un pallonetto di Šiftar riporta subito la parità. Kunzler ristabilisce immediatamente le distanze e le padrone di gara si prendono la scena con quattro punti di Gray (13-5). A darle manforte Kunzler (14-5). Le monvisine non riescono a rientrare e Németh manda tutti a casa sulla seconda palla match (25-19).

Marco Bertello

