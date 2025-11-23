Volley A1/F: la Monviso Volley illude poi si spegne

Fuori Malual, dentro Šiftar. Un primo set vinto in rimonta che faceva ben sperare. Poi la Monviso Volley si è sciolta come neve al sole sotto i colpi della Reale Mutua Fenera Chieri ’76, che ha vinto tre parziali di fila con una scioltezza crescente e si è presa il bottino pieno.

Primo set

Šiftar in campo al posto di Malual nel sestetto iniziale. Ed è proprio un errore della giovane slovena a regalare il 5-3. Le chieresi allungano spinte da Németh (10-4). Il +7 lo piazza Kunzler (13-6). Le monvisine si portano a -2 con Dodson (16-14). Sempre la centrale americana sigla il 21-21. La freccia la mette Davyskiba (22-23), che però si fa murare da Dambrink per il 24-23. Dodson la annulla e se ne procura una e la chiude (24-26).

Secondo set

L’inizio è combattuto e Németh piazza il mani out del 4-2. Davyskiba mette giù il 4-4. Le due ex Nèmeth e Gray regalano il +3 a Chieri (10-7). Sbagliano Šiftar e D’Odorico (16-11). L’opposta ungherese allunga ancora (18-12). Le monvisine provano a rientrare, ma senza successo. Davyskiba spara in rete: 25-19.

Terzo set

Malual dentro dal primo scambio. Le monvisine vanno avanti 5-2. Sul 4-6 Davsykiba prende una pallonata da Cekulaev ed esce dal campo. Le chieresi sfruttano gli errori delle ospiti e arrivano sul 9-9. Il sorpasso lo piazza Nervini (11-10). Il vantaggio sale a +4 con uno sbaglio di Dodson (17-13). Il +6 lo mette giù Kunzler (21-16) ed è proprio lei a chiudere la pratica (25-17).

Quarto set

Il Fenera va avanti 4-2, ma un pallonetto di Šiftar riporta subito la parità. Kunzler ristabilisce immediatamente le distanze e le padrone di gara si prendono la scena con quattro punti di Gray (13-5). A darle manforte Kunzler (14-5). Le monvisine non riescono a rientrare e Németh manda tutti a casa sulla seconda palla match (25-19).