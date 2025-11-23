Daspo ai quattro tifosi juventini per aver mimato lo schianto aereo di Superga durante il derby

Quattro tifosi della Juventus non potranno entrare negli stadi per un anno: durante il derby contro il Torino dell’8 novembre scorso all’Allianz Stadium, avevano mimato con le braccia il gesto di un aereo che si schianta, un chiaro riferimento alla tragedia di Superga del 4 maggio 1949, in cui perse la vita l’intera squadra del Grande Torino.

Un gesto offensivo e provocatorio, che ha suscitato indignazione e ora porta alle prime conseguenze ufficiali. I Daspo – il divieto di accesso alle manifestazioni sportive – sono stati emessi per tutelare l’ordine pubblico e garantire la sicurezza degli eventi calcistici. In questo caso è stato colpito chi trasforma lo stadio in un luogo di offesa anziché di sport.