Regio, una "prima" da red carpet. Lo Russo: "Settimane pazzesche, tutti entusiasti di Torino" [VIDEO]

Dal Regio al...Regio. A 24 ore di distanza dal red carpet "holliwood del Torino Film Festival, il Teatro lirico cittadino è tornato grande protagonista per la" prima" della stagione, con Le Nozze di Figaro di Mozart.

Tanti vip anche per la 'prima' del Regio

Non un red carpet all'altezza della sera precedente, ma non sono mancate star del web, influencer, Gigi Marzullo e qualche altro volto noto.

A fare da gran cerimoniere il padrone di casa, il sovrintendente Mathieu Jovin, che ha accolto sorridente tutti gli ospiti. Con lui, il direttore artistico Sandri e il sindaco Stefano Lo Russo.

Lo Russo: "Torino al centro del mondo"

Proprio Lo Russo ha voluto sottolineare l'importanza dell'evento: "Torino è al centro del mondo in queste settimane, con eventi irripetibili. Dalle Atp Finals vinte da Jannik Sinner all'assemblea nazionale dell'Anci. Dal Tff all'inaugurazione di stasera. Dai 200 anni dell'Egizio alla presenza in città del Presidente Mattarella. E adesso arriveranno anche gli All Blacks di rugby. Questa è la Torino che sognavamo e per cui abbiamo lavorato anni".

Base: "Un grande evento dietro l'altro"

Presente alla "prima" del Regio a che il neo direttore del Torino Film Festival, Giulio Base, che ha raccontato quanto Torino sia stata apprezzata dalle star americane presenti ieri sera al Tff: da Ron Howard a Sharon Stone, che hanno visitato i principali monumenti della città e il Museo del Cinema. "In questo periodo a Torino c'è davvero un grande evento dietro l'altro".