Cronaca | 24 novembre 2025, 15:16

Donna partorisce in casa a Ciriè: la bambina salvata dall'intervento dell'ambulanza, ma è grave

La neonata è stata trasportata all'ospedale Maria Vittoria: a dare l'allarme è stato lo zio che l'ha trovata immersa nell'acqua del water

Parto in casa a Ciriè. 

È successo questa mattina quando gli operatori del 118 sono stati chiamati per un intervento in un'abitazione privata dove appunto una donna stava dando alla luce una bambina. La neonata è stata rianimata dal personale dell'ambulanza ed è poi stata trasportata all'ospedale di Ciriè prima e all'ospedale Maria Vittoria poi. Le sue condizioni restano gravi. 

Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato lo zio a trovare la piccola, immersa nell'acqua del water. Se questa ricostruzione fosse confermata, l'indagine potrebbe procedere per tentato infanticidio.

redazione

