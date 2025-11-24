Donna partorisce in casa a Ciriè: la bambina salvata dall'intervento dell'ambulanza, ma è grave

Parto in casa a Ciriè.

È successo questa mattina quando gli operatori del 118 sono stati chiamati per un intervento in un'abitazione privata dove appunto una donna stava dando alla luce una bambina. La neonata è stata rianimata dal personale dell'ambulanza ed è poi stata trasportata all'ospedale di Ciriè prima e all'ospedale Maria Vittoria poi. Le sue condizioni restano gravi.



Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato lo zio a trovare la piccola, immersa nell'acqua del water. Se questa ricostruzione fosse confermata, l'indagine potrebbe procedere per tentato infanticidio.