L'abbraccio di Barriera di Milano al circolo Arci vittima dell'esplosione

Il quartiere, la città e la politica si stringono intorno al Circolo Arci Antonio Banfo di via Cervino, in Barriera di Milano, dove ieri sera è esplosa una bomba carta distruggendone l'ingresso. Alle 13 un presidio di solidarietà si è svolto di fronte al circolo, con più di un centinaio di persone che è accorso per esprimere vicinanza e sostegno al Banfo e ai suoi soci e frequentatori.

Il circolo Arci di Barriera rappresenta per i residenti un luogo di democrazia, aggregazione, accoglienza e cultura, e per questo la vicenda ha scosso l'intero quartiere. Al momento sono ancora ignote le motivazioni e gli artefici del grave atto, che per fortuna non ha provocato feriti essendo avvenuto dopo la chiusura del circolo.

"La città e il quartiere hanno dato una risposta molto forte - ha commentato Francesco Salinas, presidente del Circolo, parlando del gran numero di persone accorse alla chiamata di solidarietà - non solo gli abitanti ma la città democratica, civile, delle istituzioni, delle associazioni e dei semplici cittadini. Questa città ha dato una risposta molto forte e abbiamo sentito un abbraccio da parte di tutti".

Si parla di diverse migliaia di euro di danni, come spiegato da Salinas, per la sostituzione della vetrata andata in frantumi e della serranda: "È partita una raccolta fondi - ha proseguito - e la cosa più importante è la tanta solidarietà per un atto vandalico assolutamente anomalo per Barriera e per Torino".

"Ieri sera ci siamo precipitati qui - ha raccontato Badr Herradi, socio del Circolo -, abbiamo deciso di ripulire, mettere le cose a posto, ma ci siamo anche guardati negli occhi e ci siamo detti che questo fatto non poteva fermarci, che questo non era uno stop. Il Circolo Banfo in Barriera di Milano è riconosciuto come un faro di sostegno emotivo e scolastico, non c'è un odio vero e proprio e siamo stupiti dal fatto, ma come testimonia il presidio di oggi, siamo benvoluti".

Dopo le immediate parole di solidarietà che ieri sono giunte dal centrosinistra cittadino, questa mattina si sono aggiunte le parole del Movimento 5 Stelle e di Torino Bellissima. "Il Movimento 5 Stelle sosterrà la raccolta fondi a sostegno del circolo - hanno commentato i consiglieri pentastellati Unia, Russi, Cambai e Martina -. Questa mattina siamo stati in Barriera di Milano per portare la nostra solidarietà e per condannare questo atto vile che rischia di mettere in ginocchio un importante punto di ritrovo per i bambini e i ragazzi del quartiere".