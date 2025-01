Vanchiglia e Santa Giulia, arrivano nuovi alberi: in Largo Montebello piantati 8 ibischi

Da questo lunedì, sono otto i nuovi alberi che arricchiscono Largo Montebello, nel cuore del quartiere Santa Giulia; e da questa mattina nuovi alberi anche in corso Brianza. Una piantumazione che segna un passo importante nel processo di sostituzione degli arbusti abbattuti nei mesi scorsi, piante ormai malate o compromesse, la cui rimozione aveva suscitato non poche polemiche.

Infatti, da un paio di anni, sono diversi i comitati e i movimenti nati per opporsi ad alcuni progetti che interessavano il verde torinese. Un esempio che ha interessato la Circoscrizione 7 è stato il caso di corso Belgio, vicenda con opposizioni tutt'ora in corso, dove alcuni ambientalisti protestarono arrivando fino in tribunale contro l'amministrazione comunale, proprio in opposizione ai lavori di abbattimenti degli alberi situati lungo la strada.