Natale 2025: via Madama Cristina si trasforma in un villaggio delle feste

Natale 2025 in via Madama Cristina si accende con un calendario ricco di eventi, animazioni e momenti di festa pensati per tutta la cittadinanza. Un programma che unisce tradizione e sociale, trasformando una delle vie più vive di Torino in un piccolo villaggio natalizio a cielo aperto, dove luci, performance e iniziative gratuite accompagneranno l’arrivo delle festività.

Il progetto, promosso da Madama Cristina Associazione Commercianti con il contributo della Circoscrizione 8, punta a valorizzare il quartiere attraverso attività coinvolgenti, dedicate a famiglie, bambini, residenti e passanti. L’obiettivo è semplice: creare occasioni per stare insieme, vivere la strada in sicurezza e riscoprire il piacere della comunità.

Le date degli eventi

Gli appuntamenti si snoderanno lungo tutto il periodo che precede il Natale, con quattro pomeriggi di festa. Si parte venerdì 28 novembre alle 16.30 con animazioni e la tradizionale accensione delle luminarie. Si prosegue venerdì 12 dicembre, dalle 16.30 alle 19, con i trenini lillipuziani gratuiti per i bambini. Terzo incontro giovedì 18 dicembre, dalle 16.30 alle 19, con i trenini lillipuziani e performance di strada. Si chiude martedì 23 dicembre, sempre dalle 16.30 alle 19, con animazione itinerante con figuranti natalizi.

Intrattenimento

Durante tutte le giornate, via Madama Cristina diventerà un percorso scenografico grazie alle luminarie natalizie, che accompagneranno commercianti e cittadini verso la settimana delle feste. Il cuore dell’iniziativa saranno spettacoli gratuiti, musica, piccoli show itineranti e intrattenimento dedicato soprattutto ai più piccoli, ma pensato per far sorridere anche gli adulti.

Un Natale “di strada” per tutti

Le iniziative coinvolgeranno negozianti, famiglie e residenti, consolidando il legame tra attività commerciali e territorio: un modo per sostenere i valori del Natale e, allo stesso tempo, valorizzare il tessuto economico del quartiere.