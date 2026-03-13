Festa di Primavera in via Di Nanni: una giornata tra shopping, musica e giochi per bambini

Domenica 15 marzo, il tratto di via Di Nanni tra piazza Adriano e piazza Sabotino, con il coinvolgimento di via Vigone, ospiterà la tradizionale Festa di Primavera. L’iniziativa mira a valorizzare il territorio, sostenere il commercio di prossimità e creare un momento di aggregazione per residenti e famiglie.

Un programma ricco di attività

I negozi di zona San Paolo rimarranno aperti dalle 9 alle 20, offrendo l’occasione per fare acquisti tra offerte speciali e prodotti locali. La festa prevede bancarelle di artigiani e produttori, animazioni musicali e attività dedicate ai più piccoli, per intrattenere bambini e ragazzi con giochi, laboratori e spettacoli.

Un’occasione per riscoprire il quartiere

Oltre allo shopping e agli intrattenimenti, l’evento rappresenta un’opportunità per passeggiare tra le vie del quartiere, scoprire prodotti tipici e incontrare i residenti.

Sicurezza e organizzazione

Gli organizzatori hanno previsto un’adeguata segnaletica e aree di accesso sicure per famiglie con bambini. Il Comune invita i partecipanti a rispettare le norme di sicurezza e a godere della giornata in serenità.