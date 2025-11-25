Il 3 dicembre in Humanitas Medical Care Principe Oddone la presentazione di “Aperitivo con l’ansia”

Si terrà mercoledì 3 dicembre alle ore 18.30 in Humanitas Medical Care Principe Oddone, la prima presentazione ufficiale di “Aperitivo con l’ansia. Storie (vere) e strumenti per smettere di combatterla e iniziare a farci due chiacchiere”, il libro scritto dal dottor Francesco Cuniberti e appena uscito in libreria con Red Edizioni.

Iscriviti all’incontro

La presentazione sarà anche l’occasione per parlare di ansia, nelle sue diverse manifestazioni: dalla fobia degli spazi aperti alla paura della gravidanza e del post partum, dal timore di ammalarsi agli attacchi di panico, dalla preoccupazione di affrontare la vita quotidiana a quella del giudizio sociale.

Ospiti dell’appuntamento il dottor Francesco Cuniberti, psichiatra di Humanitas PsicoCare e Humanitas Medical Care Torino Principe Oddone e la dottoressa Viviana Contu, responsabile del Centro di Prevenzione, Medicina e Oncologia Integrate di Humanitas Gradenigo.

“Aperitivo con l’ansia” raccoglie storie vere di chi vive questo disturbo, offrendo spiegazioni, spunti di riflessione su come riconoscerla, ma anche consigli pratici su come affrontarla. Il volume propone una prospettiva nuova: l’ansia non è necessariamente qualcosa da combattere o reprimere, ma un segnale da comprendere e accogliere per conviverci in modo più consapevole e senza vergogna.

Al termine del talk, i due specialisti saranno a disposizione del pubblico per rispondere a domande, dubbi e curiosità.

L’evento è aperto a tutti fino ad esaurimento posti. Per partecipare, iscriviti compilando il form dedicato disponibile cliccando qui .

Humanitas Medical Care Principe Oddone (corso Principe Oddone 30, Torino) dispone di parcheggio gratuito riservato con ingresso in via Masserano 5A.

Attenzione: il parcheggio non è adatto a persone con mobilità ridotta. Vi invitiamo a utilizzare i parcheggi livello strada dedicati su via Masserano.