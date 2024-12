Andrea Delogu, colpo di fulmine per Torino: "Amo questa città, si lavora benissimo e mi è entrata nel cuore"

Andrea Delogu e la "Porta magica" come segnale più evidente di un Centro di Produzione Rai di Torino che rilancia e sperimenta.

Parola della conduttrice televisiva (e non solo) che, ormai da ottobre, sta registrando il format che andrà avanti fino ad aprile. E sono centinaia le persone coinvolte.

Un Centro d'eccellenza con tanta umanità

"Conoscevo già il Centro di Produzione di Torino per eventi sporadici che avevo fatto in precedenza e per la radio - racconta Delogu - e sapevo già che rappresenta un'eccellenza nazionale. Ma una volta qui ho scoperto che c'è molto di più. Ci ho messo pochissimo a legare con tutti, per un programma dal forte contenuto umano. Chi lavora, lo fa con un trasporto mai visto prima: dal trucco parrucco ai montatori, passando per i cameramen. Mi ha emozionato molto: nessuno si tira indietro, anche quando c'è da fare straordinari".

E i risultati pagano: "Stiamo crescendo, come ascolti e successo, in un settore di palinsesto in cui c'è molta concorrenza e non era una sfida facile. Ma vogliamo ancora di più".

"Città bellissima, si mangia benissimo"

Ma lavorare in via Verdi vuol dire anche scoprire la città. "Torino è bellissima - confida Delogu -: si sta benissimo e si mangia strabene. Ho scoperto dei ristoranti clamorosi. Ma ammetto che anche la nostra mensa è buona. Sono molto felice di stare qui a Torino. Non ho mai potuto lavorare con tanta serenità".

"Dopo due fidanzati che mi hanno mollato, ho riscoperto Torino"