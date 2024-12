Atc, eliminazione barriere architettoniche e prevenzione incendi: cantieri nei complessi di via Biglieri e via Pacini

Sopralluogo questa mattina dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale al cantiere di via Biglieri a Torino, alle spalle del CTO nel quartiere Nizza Millefonti, dove l’impresa appaltatrice I.E.F. Leonardo S.r.l. sta installando 12 impianti di ascensori. L’intervento, finanziato nell’ambito del Programma Fondi Ex Gescal Linea 1 Regione Piemonte, con un investimento complessivo di 1.937.820,44 euro, si propone di eliminare le barriere architettoniche e migliorare l’accessibilità degli edifici.

All’incontro hanno partecipato il presidente e il vicepresidente di Atc, Emilio Bolla e Fabio Tassone, il direttore generale Luigi Brossa con i dirigenti e i tecnici dell’Agenzia, insieme ai rappresentanti dell’impresa esecutrice, che ha illustrato le modalità dell’intervento e il cronoprogramma dei lavori, che si concluderanno entro il 2025.

L’intervento ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita degli oltre 100 nuclei famigliari residenti nel complesso, molti dei quali anziani o con difficoltà motorie. Gli ascensori, oltre a garantire una maggiore sicurezza negli edifici, favoriranno l’autonomia degli abitanti e renderanno gli spazi comuni più fruibili.

“Siamo soddisfatti per l’avvio di questi lavori, realizzati grazie all’impegno della Regione Piemonte nell’ottenere e mettere a disposizione di Atc i fondi ex Gescal”, ha dichiarato il presidente dell’Agenzia Emilio Bolla. “Si tratta di un intervento - ha aggiunto Bolla - che rappresenta un importante investimento per il futuro delle case popolari, che ci proponiamo di rendere più sicure e accessibili per tutti. Questo è un segnale concreto della nostra attenzione verso una maggiore inclusione e attenzione ai bisogni di chi vive in queste abitazioni, che spesso si trova in condizioni di fragilità”.

E’ finanziato sempre con risorse ex Gescal, messe a disposizione dalla Regione Piemonte, il cantiere di messa in sicurezza e adeguamento alla normativa antincendio avviato nel complesso di edilizia sociale di via Pacini 1-3-5 nel quartiere Barriera di Milano a Torino. Anche qui si sono recati in sopralluogo nei giorni scorsi il presidente e vicepresidente di Atc, insieme a dirigenti e funzionari dell’Agenzia e all’impresa incaricata. L’insediamento di via Pacini è formato da 3 edifici che ospitano 108 alloggi assegnati a inquilini Atc.

I lavori, avviati nelle settimane scorse e aggiudicati dall’impresa Tecno Service con un appalto da circa 1,2 milione di euro (che include interventi in una quarantina di edifici Atc), prevedono attività finalizzate al mantenimento del certificato di prevenzione e, in particolare: la sostituzione di tutte le porte antincendio ai vari piani; la sostituzione dell’attuale cappottatura del piano piloti (terra) degli edifici con pannelli in lana di roccia ignifughi; la sostituzione dei serramenti e delle griglie di areazione nelle scale e interventi minori come la sostituzione delle cassette antincendio e una nuova cartellonistica di sicurezza.