"Grugliasco è… Natale!": un ricchissimo programma di eventi e appuntamenti

Dal 28 novembre al 10 gennaio la magia del Natale torna a illuminare le vie della città. La Società Le Serre organizza per conto dell’Amministrazione Comunale la prima edizione di "Grugliasco è… Natale!", un programma ricco di eventi, pensati per riscaldare i cuori e per trasformare ogni angolo della città in uno spazio di condivisione, bellezza e accoglienza.

Intrattenimento con elfi e zampognari, spettacoli teatrali e circensi, laboratori creativi, musica, danza e un artistico calendario dell’Avvento online. L’iniziativa, articolata in 40 giorni di attività, si distingue per una proposta originale, diffusa su più location. Il risultato è un percorso natalizio inclusivo e coinvolgente, che vede anche la collaborazione dei commercianti e delle associazioni del territorio.

"Grugliasco è… Natale!" prenderà ufficialmente il via venerdì 28 novembre, alle 17, all’interno del Parco Culturale Le Serre, in via Tiziano Lanza 31, con l’inaugurazione dell’attesissima pista di pattinaggio su ghiaccio. Ad accogliere i visitatori del parco ci sarà anche il "Libro Magico", che incanterà il pubblico di tutte le età con le sue storie, in un suggestivo viaggio tra parole, immagini e suoni.

Alle 17,30 la magia del Natale si sposterà tra piazza 66 Martiri e via Spanna. Qui verranno accese le luci dell’albero di Natale, alto oltre 4 metri, e le luminarie e i proiettori sulla Chiesa di San Cassiano, sulla Torre Civica e su piazza 66 Martiri.

Nei giorni successivi tantissimi appuntamenti ci guideranno giorno dopo giorno verso il Natale. Curiosi di scoprire il programma?

Sabato 29 novembre, dalle 10 alle 17, nella sede degli ecovolontari interna a Parco Porporati si terrà "ecoNatale e baratto gioco", laboratori creativi a tema natalizio e giochi da tavolo. Molte attività sono pensate per famiglie con bambini.

Sabato 6 dicembre, al Parco Culturale Le Serre, i più piccoli potranno vivere l’emozione di entrare nella "Casa di Babbo Natale" e incontrarlo di persona. Dal 10 dicembre e per alcune specifiche giornate, potranno invece partecipare ai laboratori creativi che si terranno nella “Casa della Befana”, sempre all’interno del parco. Il divertimento continuerà lunedì 8 dicembre, alle 16.30, al Teatro Perempruner, dove andrà in scena lo spettacolo teatrale "Babbo Natale esiste?".

Non mancherà la tradizione a "Grugliasco è… Natale!", con i presepi allestiti nelle vetrine dei negozi della città, nella Cappella di San Vito (piazza Don Cocco) e nella Cappella della Santissima Annunziata (via Dante Alighieri 1), che accoglierà il presepe meccanico di Agostino Crociani.

Sabato 20 dicembre il centro cittadino sarà travolto dalla golosa esuberanza della Chocoparade, il primo spettacolo itinerante dedicato al cioccolato, nato dalla collaborazione con Eurochocolate di Perugia.

Domenica 21 dicembre, in piazza Matteotti e in piazza 66 Martiri, si potrà passeggiare tra le bancarelle del mercatino artigianale e sociale. Se sarete alla ricerca degli ultimi regali, sarà un’occasione per scoprire creazioni uniche e respirare l’atmosfera autentica delle feste.

Sono molteplici anche gli appuntamenti che quest’anno verranno ospitati nella struttura "La Nave", all’interno del Parco Culturale Le Serre.

L’associazione Pro Loco Grugliasco organizzerà un ricco programma di eventi nell’ambito dell’iniziativa "Grugliasco è Natale… Insieme" mentre le associazioni del territorio proporranno il calendario "Natale… Live" per divertirsi e stare insieme. Il periodo natalizio è da sempre un momento di riscoperta delle tradizioni e di grande magia, capace di coinvolgere bambini e adulti, e "Grugliasco è… Natale!", con la sua ricca e originale proposta, offre un’occasione per tutti e per tutte.

Il consiglio? Date uno sguardo al programma completo nella sezione "News & Eventi" del sito Le Serre, dove troverete anche il palinsesto di "Grugliasco è Natale… Insieme" e "Natale… Live", e non perdetevi nemmeno una delle iniziative previste.