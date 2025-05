Via i tronchi dal Po, ripulita l’area intorno alla Passerella Maratona

Nella giornata di oggi, martedì 6 maggio, è stato completato un intervento di rimozione dei tronchi accumulati nei pressi della passerella Maratona, lungo il fiume Po. Iniziato la scorsa settimana. L’operazione, realizzata grazie alla collaborazione tra la Divisione Ponte e Vie d’Acqua e la Squadra Fluviale della Polizia Municipale, (e di cui avevamo dato notizia nei giorni scorsi) ha permesso di restituire maggiore sicurezza e fruibilità all’area.

Sebbene si tratti di un intervento circoscritto, la sua importanza non è trascurabile: la presenza di tronchi e detriti poteva costituire un potenziale pericolo sia per la stabilità della passerella stessa che per i frequentatori della zona, molto amata da chi pratica sport o passeggia lungo il fiume. Analogo intervento è poi stato realizzato anche nella zona del parco Dora.