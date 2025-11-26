Quando il Natale diventa solidarietà: torna il Mercatino di Casa Faro

Da venerdì 28 a domenica 30 novembre 2025 Casa Faro si anima con il Mercatino di Natale, un appuntamento solidale che combina la magia natalizia con l’opportunità di sostenere la mission della FARO, da sempre impegnata nel garantire cure palliative specialistiche e supporto a chi vive situazioni di fragilità.

Casa Faro , situata in via Botero 16, Torino, è lo spazio dedicato alla cittadinanza, alle famiglie assistite dalla Faro e a una serie di iniziative formative e solidali. Si è animato per tutto l’anno di incontri ed ora apre le porte a coloro che desiderano attribuire un significato speciale ai loro doni natalizi.

Il Mercatino in Casa Faro: artigianato e bontà locali per una buona causa

Il Mercatino di Natale in Casa Faro è un appuntamento che unisce tradizione, artigianato e solidarietà, dove sarà possibile trovare un’ampia gamma di prodotti: dalle creazioni artigianali realizzate dai volontari della Fondazione, alle specialità enogastronomiche del territorio, ideali per chi vuole stupire con sapori genuini. Non mancheranno inoltre articoli per la casa e per la persona, selezionati per proporre doni originali e dal valore simbolico.

Ogni acquisto contribuirà in modo diretto a sostenere le attività della Fondazione Faro, impegnata quotidianamente nell’assistenza ai pazienti e nel supporto alle loro famiglie. Scegliere un regalo solidale significa compiere un gesto che va oltre il semplice dono: è un atto di vicinanza che porta conforto e dignità a chi ne ha più bisogno.

Date e orari del Mercatino di Natale FARO

Venerdì 28 novembre: dalle 15 alle 19

Sabato 29 novembre: dalle 10 alle 19

Domenica 30 novembre: dalle 10 alle 19

Per ulteriori informazioni: +39 351 629 6492