"Bastarde Senza Gloria": al Gioiello una commedia feroce, brillante e profondamente umana

Lunedì 4 maggio il teatro Gioiello accoglierà Bastarde Senza Gloria – Una per tutte, la nuova produzione firmata da Gianni Quinto e diretta da Siddhartha Prestinari, una commedia che unisce ritmo, ironia e un sorprendente sguardo sul mondo femminile contemporaneo. Una serata evento che promette risate, colpi di scena e un'inaspettata dose di verità.

Un cast tutto al femminile

A dare vita alle protagoniste è un ensemble di attrici affiatate e versatili: Francesca “Gegia” Antonaci, Valentina Olla, Sabrina Pellegrino, Federica Calderoni, Sofia Graiani, Francesca Sirtori e Giulia Perini. Un gruppo eterogeneo, capace di restituire sfumature, fragilità e contraddizioni di sette donne alle prese con una situazione tanto assurda quanto credibile. Tra tutte, spicca la verve comica di Gegia, che con la sua ironia istintiva e irresistibile aggiunge leggerezza e complicità, trasformando ogni scena in un piccolo detonatore di risate.

Una storia di potere e sopravvivenza

Il testo di Gianni Quinto mette in scena un microcosmo femminile alle prese con una decisione impossibile: a causa di tagli aziendali, le protagoniste devono scegliere quale collega “sacrificare”. Da qui si apre un duello tragicomico fatto di confessioni, accuse, alleanze improvvise e tradimenti. Una pausa caffè si trasforma in un’arena dove emergono paure, desideri, stereotipi e quella forza tutta femminile che resiste anche quando tutto sembra crollare.

La commedia alterna sapientemente toni brillanti e momenti più intensi, mostrando come il riso possa diventare un’arma di sopravvivenza. Le donne di Bastarde Senza Gloria sono madri, mogli, amanti, straniere, lesbiche, lavoratrici: diverse, imperfette, ma accomunate dalla stessa battaglia quotidiana per affermarsi e non soccombere.

Ritmo, lucidità e profondità

Siddhartha Prestinari, già apprezzato dal pubblico torinese come interprete, firma una regia dinamica e incisiva. Il suo sguardo contemporaneo valorizza il testo senza appesantirlo, giocando con tempi comici serrati e improvvisi scarti emotivi. Prestinari costruisce un equilibrio delicato tra leggerezza e dramma, lasciando emergere la complessità delle protagoniste senza rinunciare alla brillantezza della commedia.

Informazioni

Teatro Gioiello Via Colombo 31, Torino Lunedì 4 maggio ore 21 Info e biglietti: www.teatrogioiellotorino.it – www.ticketone.it