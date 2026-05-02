Le cure sanitarie clandestine durante la Seconda guerra mondiale raccontate al Museo Valdese

Un’esposizione temporanea per parlare di un tema inedito: la cura nel contesto della Resistenza. A ospitarla fino a novembre è il Museo Valdese di Torre Pellice.

Nel periodo della Seconda guerra mondiale medici, infermieri e civili operarono in condizioni estreme per salvare vite umane. La mostra, dal titolo ‘La cura durante la guerra di Resistenza nel Pinerolese 1943-1945’, propone un approfondimento storico con documenti originali, testimonianze, fotografie e materiali d’archivio, illustrando l’organizzazione dei soccorsi, i luoghi della cura nascosta e le strategie adottate per sfuggire ai controlli delle autorità. Particolare attenzione è dedicata al ruolo delle comunità locali, che contribuirono in modo determinante alla protezione dei feriti e dei partigiani, creando una rete di solidarietà e resistenza.

Il percorso espositivo, inaugurato domenica 26 aprile con una visita gratuita guidata, rimarrà visitabile fino al 29 novembre dal giovedì alla domenica dalle 15 alle 18,30 in via Beckwith 3.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a il.barba@fondazionevaldese.org.