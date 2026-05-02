Corso Racconigi in festa: torna la “Festa di Primavera” tra negozi aperti e animazione

Una giornata interamente dedicata al commercio di prossimità e alle famiglie. Domenica 3 maggio 2026, dalle ore 9 alle 20, torna la “Festa di Primavera” in corso Racconigi, nel tratto compreso tra piazza Robilant e piazza Marmolada.

L'evento, che ha ottenuto il patrocinio della Circoscrizione 3, è un momento di valorizzazione del territorio e di sostegno alle attività commerciali della zona, oltre che un’occasione di incontro per residenti e famiglie.

Negozi, artigiani e prodotti locali

Per tutta la giornata, i negozi della via resteranno aperti dalle 9 alle 20, affiancati da bancarelle di artigiani e produttori locali. Un’occasione per trasformare la strada in un vero e proprio percorso di scoperta tra attività commerciali e creazioni artigianali.

Musica e animazione in strada

Il programma prevede anche momenti di intrattenimento musicale che accompagneranno i visitatori lungo corso Racconigi, contribuendo a creare un’atmosfera festosa e partecipata.

Spazio inoltre alle attività dedicate ai più piccoli, con animazioni e iniziative pensate per le famiglie, in un’ottica di aggregazione e vivibilità dello spazio pubblico.