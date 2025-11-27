Regione, Anna Mastromarino rieletta presidente della Commissione di garanzia

Anna Mastromarino è stata rieletta il 21 novembre scorso presidente della Commissione di garanzia. I sette componenti dell’organismo che è chiamato ad esprimere pareri su richiesta dei presidenti di Consiglio e Giunta regionale o di un terzo dei Consiglieri oppure del Consiglio delle autonomie locali, si sono espressi all’unanimità.

Anna Mastromarino è professoressa ordinaria di Diritto pubblico comparato all’Università degli studi di Torino. Gli altri componenti sono: Marco Bellion, ex consigliere regionale; Antonio Caputo, avvocato; Laura Caramello, magistrato a riposo; Riccardo De Caria, professore associato di Diritto pubblico comparato all’Università degli studi di Torino; Monica Odello, avvocato; Deodato Scanderebech, ex consigliere regionale.

Ai sensi dell’art. 92 dello Statuto, la Commissione di Garanzia esprime parere: sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti di attribuzione tra gli organi della Regione e tra la Regione e gli enti locali; sul carattere invasivo e lesivo delle attribuzioni regionali da parte di leggi o atti aventi forza di legge dello Stato; sulla coerenza statutaria di progetti di leggi e di regolamenti.