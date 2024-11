AslTo3, una donazione "regala" un tecnico di riabilitazione psichiatrica in più al Centro di Salute mentale di Grugliasco

È il regalo della signora Maria Giuseppina Musso in ringraziamento e in memoria di suo nipote, seguito dal 1999 al 2020 dal CSM di Grugliasco.

“ Alla signora Giuseppina Musso va il ringraziamento degli operatori e dell’Azienda - commenta Franca Dall’Occo, Direttore generale dell’AslTo3 - per il prezioso riconoscimento del supporto che il personale dei centri di salute mentale offre ai pazienti, anche negli anni difficili che abbiamo e stiamo attraversando, oltre che per la generosità della donazione ”.

Le diagnosi di disturbi mentali sono in continua crescita, con aumenti del 30% soprattutto fra le categorie più fragili e fra i più giovani. I Servizi di Salute Mentale sono in prima linea per mettere in atto strategie di prevenzione e monitoraggio e per intercettare e curare il disagio mentale nella popolazione più fragile e a rischio. Il Centro di Salute Mentale territoriale è il servizio dove si attuano interventi di prevenzione, cura e riabilitazione. Gli interventi riabilitativi, costruiti su progetti personalizzati, sono uno dei cardini dei trattamenti,