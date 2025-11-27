 / Scuola e formazione

Scuola e formazione | 27 novembre 2025, 11:08

Scuole al freddo, Iren mette in campo una task force di tecnici

Ogni giorno sono oltre 40 i tecnici – tra personale interno e ditte esterne – impegnati nel monitoraggio

Scuole al freddo, Iren mette in campo una task force di tecnici

Scuole al freddo, Iren mette in campo una task force di tecnici

Con l’arrivo del freddo, Iren ha intensificato gli interventi per assicurare il corretto funzionamento del riscaldamento in oltre 320 scuole gestite dal gruppo tra Torino e Città Metropolitana. Dopo i disservizi segnalati in alcuni istituti, l’azienda ha attivato un piano straordinario di pronto intervento operativo h24, in coordinamento con gli uffici comunali e le direzioni scolastiche.

Ogni giorno sono oltre 40 i tecnici – tra personale interno e ditte esterne – impegnati nel monitoraggio e nella gestione degli impianti. In caso di guasti, le squadre intervengono rapidamente grazie a procedure collaudate che consentono tempi di ripristino brevi.

Per garantire risposte immediate, è attivo un canale diretto tra Iren e i dirigenti scolastici, utile per segnalazioni e richieste urgenti. L’azienda ha ribadito il proprio impegno a garantire un servizio continuativo ed efficiente, scusandosi per i disagi verificatisi negli ultimi giorni.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium