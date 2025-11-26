Stop alla fusione Birago–Bodoni: la Regione blocca l’accorpamento

La commissione tecnica della Regione Piemonte ha deciso di non procedere con l’accorpamento dell’I.S.S. Birago al Bodoni-Paravia. La scelta, formalizzata nel pomeriggio, viene letta in Circoscrizione 6 come un passaggio significativo per il territorio.

La notizia è stata infatti accolta "con grande soddisfazione", come spiega il presidente del mini-Comune di Barriera Valerio Lomanto, che nelle scorse settimane aveva avviato un confronto con l'assessore all’Istruzione Elena Chiorino. Un percorso di interlocuzione che, secondo Lomanto, ha contribuito a portare all’attenzione della Regione le esigenze di un’area che considera il Birago un presidio formativo radicato e che ne ha richiesto la continuità, anche alla luce del percorso di dimensionamento avviato in passato. "Scuola identitaria"

"Questa decisione dimostra che quando le istituzioni dialogano con rispetto e capacità di ascolto i risultati arrivano, e arrivano nell’interesse dei cittadini", sottolinea Lomanto, che definisce il Birago una scuola identitaria per la Circoscrizione 6 e un punto di riferimento per molte famiglie.