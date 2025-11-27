Al Teatro Concordia, The Alchemist e DJ Premier in concerto per l'unica data italiana

"HE'S THE PREEMO, I'M THE CHEMIST" con The Alchemist e DJ Premier, figure centrali nella storia dell'Hip Hop mondiale. Insieme sullo stesso palco per un’unica data italiana:

domenica 7 dicembre al Teatro Concordia di Venaria Reale, per un evento organizzato da Hiroshima Mon Amour in collaborazione con Django Music.

Un evento unico e irripetibile. L'incontro tra due generazioni, tra due scuole di produzione distinte ma complementari. Da un lato The Alchemist, tra i producer più rispettati dell'ultimo decennio, recentemente insignito del titolo di "Producer of the Year" ai BET Hip Hop Awards e oggi protagonista di una stagione creativa di rara intensità: nel corso del 2025 è coinvolto nella produzione di nuovi progetti per Freddie Gibbs, Erykah Badu e per il ritorno discografico dei Mobb Deep. Dall'altro DJ Premier, pilastro indiscusso del suono East Coast, che continua a esercitare un'influenza costante e determinante sul panorama rap internazionale, attualmente al lavoro su un nuovo e attesissimo progetto con Nas.

Il live del 7 dicembre rappresenta l'unica occasione per assistere all’incontro tra due pesi massimi della cultura Hip Hop, impegnati in un tour che non solo celebra le loro carriere, ma mette in luce quanto la produzione musicale resti il cuore pulsante, l'anima e il motore del rap globale. Non si tratta di nostalgia o retrospettive: è Hip Hop che respira, produce, evolve. Due modi diversi di costruire suono che dialogano, si confrontano, si rispettano.