Madonna di Campagna, hashish e proiettili nelle cantine della case popolari "Le Torri"

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha condotto una duplice operazione finalizzata alla tutela della legalità e al contrasto della criminalità.

Droga e proiettili

Gli agenti sono intervenuti nel complesso popolare "Le Torri", a Madonna di Campagna, dove hanno perquisito alcune cantine. Durante l’intervento, i poliziotti della Squadra Mobile hanno rivenuto e sequestrato a carico di ignoti sei panetti di hashish per un peso superiore ai 600 grammi e più di dieci proiettili di diverso calibro.

Nel corso dell’ispezione sono stati recuperati due monopattini, rubati a una società di noleggio, restituiti al legittimo proprietario.

A Venaria due 29enni in manette per droga

Gli investigatori hanno poi arrestato a Venaria Reale un uomo e una donna, entrambi ventinovenni. In un’abitazione della cittadina gli agenti hanno rinvenuto 150 grammi di hashish, una cinquantina di grammi di cocaina e il materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

Nel corso della perquisizione gli agenti hanno inoltre trovato 83.400 euro in contanti imbustati, per larga parte, in blocchi da 15.000 euro ciascuno. La coppia è stata arrestata.