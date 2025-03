Rissa in Barriera di Milano con lanci di bottiglia: "E' il Far West"

Ennesima rissa in strada a Barriera di Milano. Ieri sera in via Renato Martorelli all'angolo con via Palestrina si sono fronteggiati diversi extracomunitari, con lanci di bottiglia, botte e spintoni.

Far West in Barriera di Milano

A documentare l'episodio tramite il suo profilo Facebook la capogruppo di Fratelli d'Italia alla 6 Verangela Vera Marino, che parla di "Far west". All'origine del diverbio "una lite tra i clienti e il gestore del negozio di frutta e verdura".