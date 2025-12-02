Serranda guasta 5 mesi, partono i lavori alle poste di via Guala

Da luglio 2025 la serranda dell’ingresso dell’ufficio postale di via Guala 115 é fuori uso. Una situazione che, secondo i cittadini, avrebbe creato problemi sia di fruibilità sia di sicurezza, soprattutto considerando l’elevato numero di anziani che frequentano quotidianamente la filiale.

La segnalazione

A fare polemica, tra gli altri, è il signor Salvatore che denuncia la presenza di una serranda bloccata “come se fosse uscita dai binari”, proprio su uno degli accessi principali. L’uscita è invece garantita da una seconda serranda funzionante, ma posta dietro una doppia porta che, in caso di necessità di evacuazione, renderebbe complicato il passaggio.

La replica delle Poste: sopralluogo immediato

Dopo le polemiche, Poste Italiane ha diffuso una nota ufficiale sull’argomento. L’Azienda informa che è stato programmato un sopralluogo finalizzato al ripristino della serranda. La lunga attesa, spiegano, è dovuta alla necessità di reperire uno “specifico componente tecnico, non immediatamente disponibile e indispensabile per effettuare l’intervento in sicurezza e con garanzia di risultato”.

Poste precisa inoltre un punto contestato dai residenti: “l’ingresso principale dell’ufficio è pienamente funzionante mentre la porta di emergenza è accessibile e conforme alle norme - replicano -. Inoltre la serranda guasta copre una vetrina dotata di una porta raramente utilizzata”.