“Chivasso si accende”: luci, musica e proiezioni per il Natale in città

“Chivasso si accende” è il claim del Natale chivassese promosso dal Distretto Urbano del Commercio con una serie di iniziative destinate a popolare la città tra natura, storia, negozi, mercati e locali. Luci, installazioni a tema, videomapping sulla facciata del duomo e musiche in diffusione sonora animeranno l’atmosfera del capoluogo a partire dalle ore 17 di venerdì 5 dicembre per tutto il periodo natalizio.

Proiezioni scenografiche

Il fine settimana successivo, venerdì 12 dicembre, sempre alle ore 17, le proiezioni scenografiche della Chiesa Collegiata di Santa Maria Assunta, vera novità di quest’anno, sveleranno un segreto. Se nel passato richiamava il circondario con la sua “tola” luccicante, stavolta la torre campanaria di epoca medievale riserverà una nuova sorpresa. Lo stesso pomeriggio, alle ore 18, nel Campus delle Associazioni si rinnoverà invece il rito dell’accensione del grande abete, addobbato a festa per il terzo anno consecutivo, tra musica ed intrattenimento nell’area ex Tav di via Baraggino.

"Sarà un Natale di sana condivisione grazie alle bellezze e alle risorse della nostra città - ha commentato il sindaco, Claudio Castello -. Chivasso conferma il suo ruolo di polo attrattore nel commercio, nell’agroalimentare e nell’intrattenimento".

"Grazie alla sensibilità istituzionale dell’amministrazione comunale - ha aggiunto l’assessore comunale al Commercio e Turismo, Chiara Casalino -, il Distretto Urbano del Commercio e Ascom Chivasso inaugurano una nuova stagione che, dopo aver esteso il proprio raggio all’intero territorio comunale, confermerà le proprie potenzialità ai clienti tradizionali e all’utenza potenziale in una città sempre più attrattiva".

"Il cartellone di eventi predisposto e le iniziative promosse in collaborazione con le associazioni - ha detto l’assessore alla Cultura, Gianluca Vitale -, faranno da corollario ad una Chivasso in festa che sente ancora la tradizione di stare assieme per vivere la città al meglio".

Mostre e shopping

Mostre, spettacoli, riti natalizi e altre attrazioni animeranno il Natale a Chivasso. Lo shopping potrà contare sulle numerose attività del Distretto Urbano del Commercio ma eccezionalmente anche sui mercati pre-natalizi in programma per le prossime 3 domeniche di dicembre. I tre appuntamenti, animati da molti operatori dei nostri mercati settimanali, prevalentemente del settore non alimentare, abbracceranno la fascia oraria che va dalle 8 alle 19, ma mentre il mercato del 7 dicembre si terrà in via Torino, in piazza della Repubblica e in piazza Carta di Chivasso, il 14 e il 21 dicembre il mercato si svolgerà nella sola Piazza Carta di Chivasso.

"Per i nostri commercianti - ha concluso il presidente di Ascom Chivasso, Carlo Nicosia - il periodo natalizio è un’occasione preziosa per incontrare la comunità e valorizzare le eccellenze locali. Le iniziative del Distretto Urbano del Commercio rendono la città più viva e accogliente, il cui cuore pulsante è nei nostri negozi, nelle botteghe e nelle attività di vicinato. Scegliere di acquistare a Chivasso significa sostenere l’economia del territorio e preservare quel tessuto di relazioni che rende unica la nostra città. Invito tutti a vivere il Natale tra le nostre vie e a fare i propri acquisti nei negozi del Duc: è un gesto che fa davvero la differenza. Nel Duc continua il dialogo e la collaborazione con l’assessore Chiara Casalino e il manager Fabio Mascara a sostegno delle nostre imprese".