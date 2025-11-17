Chivasso in Musica propone giovedì 20 un doppio appuntamento

Il prossimo appuntamento della rassegna autunnale Chivasso in Musica 2025, inserito nel progetto Terre d’Acqua Classica, è in programma a giovedì 20 novembre , in collaborazione e con il sostegno dell’Università della Terza Età. L’appuntamento è articolato in due momenti: alle 16 a Palazzo Einaudi si terrà la conferenza sulle musiche per pianoforte scritte dopo la costituzione del Regno d’Italia, mentre alle 21 al Teatro Civico è in programma il recital pianistico. Protagonista assoluto dei due momenti culturali sarà il professor Massimiliano Génot, pianista e didatta piemontese, ricercatore presso il Conservatorio Francesco Venezze di Rovigo.

Génot farà conoscere al pubblico chivassese compositori quali Giuseppe Unia (1818-1871), Carlo Rossaro (1827-1878) e Alessandro Longo (1864-1946). Il progetto Terre d’Acqua 2025 è sostenuto dal Consiglio Regionale del Piemonte e Fondazione CRT, con il patrocinio della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino e del Consorzio Irriguo Ovest Sesia ed è inserita nel cartellone della stagione artistica “Teatro&Musica” della Città di Chivasso.

Per saperne di più si può consultare il sito Internet www.associazionecontatto.it o scrivere a info@associazionecontatto.it