Cultura e spettacoli | 17 novembre 2025, 10:42

Chivasso in Musica propone giovedì 20 un doppio appuntamento

Alle ore 16 la conferenza sulle musiche per pianoforte, alle 21 il recital pianistico al Teatro Civico

Il pianista Massimiliano Génot

Il prossimo appuntamento della rassegna autunnale Chivasso in Musica 2025, inserito nel progetto Terre d’Acqua Classica, è in programma a giovedì 20 novembre, in collaborazione e con il sostegno dell’Università della Terza Età. L’appuntamento è articolato in due momenti: alle 16 a Palazzo Einaudi si terrà la conferenza sulle musiche per pianoforte scritte dopo la costituzione del Regno d’Italia, mentre alle 21 al Teatro Civico è in programma il recital pianistico. Protagonista assoluto dei due momenti culturali sarà il professor Massimiliano Génot, pianista e didatta piemontese, ricercatore presso il Conservatorio Francesco Venezze di Rovigo.

Génot farà conoscere al pubblico chivassese compositori quali Giuseppe Unia (1818-1871), Carlo Rossaro (1827-1878) e Alessandro Longo (1864-1946). Il progetto Terre d’Acqua 2025 è sostenuto dal Consiglio Regionale del Piemonte e Fondazione CRT, con il patrocinio della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino e del Consorzio Irriguo Ovest Sesia ed è inserita nel cartellone della stagione artistica “Teatro&Musica” della Città di Chivasso.

Per saperne di più si può consultare il sito Internet www.associazionecontatto.it o scrivere a info@associazionecontatto.it 

comunicato stampa

